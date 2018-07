Bei einer denkmalgeschützten Statue am Klagenfurter Heuplatz wurde vor eineinhalb Wochen der Bischofsstab abgebrochen. Jetzt wurde die goldene Spitze des Stabes im Fundamt Ferlach abgegeben.

Ein Unbekannter brach den Bischofsstab ab © Karin Hautzenberger

Was man so alles findet! Vor kurzem wurde die Spitze eines goldenen Bischofsstabes im Fundamt Ferlach abgegeben. Die Spitze des Stabes gehört zu einer Statue, die am Klagenfurter heuplatz steht.