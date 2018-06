Facebook

Die Lärmschutzwand nach der Unterflurtrasse West auf der A2 wird nicht erhöht © KK/Privat

Den Autobahnlärm kennt Peter Gugl seit Jahrzehnten. Schon seit 1976 lebt er in der kleinen Ortschaft Gottesbichl, die zur Stadtgemeinde Klagenfurt gehört. „Damals gab es die Autobahn noch gar nicht, die wurde erst einige Jahre später gebaut“, sagt Gugl. So sehr er die Lärmbelastung von der A2- Südautobahn längst gewöhnt ist, so wenig will er sich mit der ständigen Zunahme abfinden. „Vor allem der Schwerverkehr wird immer mehr. Und jetzt ist auch noch ein Waldgebiet dazwischen zum Teil abgeholzt worden“, erklärt Gugl, dessen Haus rund einen Kilometer von der Autobahn entfernt steht. Laut sei es trotzdem, „weil die Fahrzeuge hier aus dem Tunnel Farchern West donnern“. Gugl fordert deshalb, auch im Namen seiner Nachbarn, eine Erhöhung der rund 2,5 Meter hohen Lärmschutzwand auf das Niveau des Tunnelportals. Zudem solle diese noch um 150 Meter verlängert werden.

