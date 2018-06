Facebook

Julian le Play © Julia Braunecker

21 Uhr. Alles wartet auf Cro. Der Headliner des heutigen Abends wird mit seinen „Raop-Beats“ die Bühne in Schwung bringen. Der Rapper ist gestern Abend vor 15.000 Fans in Bielefeld aufgetreten.

Mit aufgetankten Akkus, jeder Menge guter Laune und Hits aus dem aktuellen Album „Tru“ wird der Mann mit der Pandamaske gleich auf die Bühne in Pörtschach springen.

Das Publikum zeigt indes keine Spur von Müdigkeit, wie auf den Fotos zu sehen ist.



20.25 Uhr. Julian le Play steht auf der Bühne! Der einstige „Held von morgen“ aus der gleichnamigen Castingshow (Julian hat mit 16 Jahren daran teilgenommen) ist mittlerweile ein Star der österreichischen Popmusik. Seine Stimme wird immer wieder mit jener von Xavier Naidoo verglichen. Zuletzt sang sich Julian mit „Hand in Hand“ in die Charts. Derzeit arbeitet er in einer Tiroler Berghütte an seinem neuen Album.

Julian Le Play

Fotos von Julians Auftritt:

18.40 Uhr. Der deutsche Popsänger und Songschreiber Max Giesinger hat die Bühne betreten. Er ist gar nicht menschenscheu und hat ein Bad in der Menge genommen. Seinen Song "80 Millionen" passte er kurzerhand Österreich an: Am Ende sang das gesamte Publikum den Refrain "8 Millionen" im Chor.



Max Giesinger Foto © Braunecker

Fans singen mit Max ''80 Millionen''

18 Uhr. Gerade ist Bausa mit seiner Band aufgetreten und hat ordentlich Gas gegeben. Von Liebessongs bis hartem Rap war alles dabei. Unter anderem hat der Newcomer aus der deutschen Rapszene auch Songs aus seinem neuen Album "Powerpausa" präsentiert. Dieses handelt davon, zwischen Gut und Böse festzuhängen, erklärt Bausa auf Warnermusic. »Denn genau das ist meine Geschichte.«

Hier ein Video von Bausas Song "Was Du Liebe nennst"

16 Uhr. Nach dem kurzen morgendlichen Regenguss heizt die Sonne wieder kräftig vom Himmel. In der Arena Pörtschach tummeln sich schon zahlreiche gut gelaunte Fans. Gerade ist der junge Kärntner Rian aufgetreten und hat ordentlich Stimmung verbreitet. Seinem Aufruf "Feel the Flow!" folgten zahlreiche Fans.

"So ein Konzert in der Heimat ist natürlich etwas Besonderes und die Vorfreude ist riesengroß. Meine Familie wird natürlich auch dabei sein, so wie auch einige Freunde, was es für mich noch spezieller macht. Es wird der erste Auftritt mit Full-Band sein und ich werde versuchen, vor allem in Kärnten Vollgas zu geben“, hat uns der 22-Jährige vorab verraten.

