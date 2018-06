Wiese beim Plattenwirt steht in diesem Jahr nicht mehr als Parkplatz zur Verfügung. Stadt erklärt das mit Ostbucht-Beruhigung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der Wiese neben dem Plattenwirt darf nicht mehr geparkt werden © Weichselbraun

An heißen Sommertagen in den Ferien werden die Parkplätze beim Strandbad Klagenfurt knapp. Ein beliebter Ausweichparkplatz fällt in diesem Jahr weg: die Fläche beim Plattenwirt. „Das sind rund 100 Stellplätze. Die Abteilung Stadtgarten hat uns informiert, dass wir die Fläche nicht mehr nutzen dürfen, weil sie aufgrund des Parkens massiv beeinträchtigt ist“, sagt Gerald Knes, Geschäftsführer des Strandbades.