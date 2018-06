Der Ö3-Popzirkus schlägt diese Wochenende seine Zelte in Pörtschach auf: Cro, Julian Le Play, Max Giesinger kommen heute an den Wörthersee.

© APA/Herbert P. Oczeret

Tolle Musik, gute Stimmung und eine außergewöhnliche Atmosphäre direkt am Wörthersee - das erwartet die Besucher des Ö3 Popzirkus am See. Am Freitag und Samstag finden von jeweils 16 bis zirka 23 Uhr namhafte Künstler ihren Platz in der Freiluftarena.