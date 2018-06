Facebook

Wie die Weihnachtsbeleuchtung, die heuer montiert wird, genau ausschauen wird, bleibt noch ein Geheimnis © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselbraun

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat sich die Stadt Klagenfurt bereits mit dem kommenden Winter beschäftigt. Ganz genau ist es die Weihnachtsbeleuchtung, die neu konzipiert wird. Die Kaufleute wurden in die Entscheidungsfindung miteinbezogen und hätten Gefallen an dem Vorschlag der Stadt gefunden. "Die 10.-Oktober-Straße werden Sternschnuppen schmücken. Sie bestehen aus LED, die bewegte Lichter erzeugen", sagt Wirtschaftsreferent Stadtrat Markus Geiger (ÖVP). In der Bahnhofstraße werden von der Kapuzinerkirche bis hinunter zur Landesregierung neue Beleuchtungskörper und Schmuck an den Bäumen angebracht werden. Auch die beiden Weihnachtsbäume auf dem Domplatz und dem Fleischmarkt werden neu geschmückt. Die Kosten für die neue Weihnachtsbeleuchtung belaufen sich auf rund 95.000 Euro. "Die Beleuchtung hält dann wieder für mehrere Jahre", sagt Geiger.