MTC Dental Technik betrieb in Klagenfurt zahntechnische Labors. Jetzt hat das Unternehmen Schulden von 90.000 Euro.

Über das Vermögen der MTC Dental Technik GmbH ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Unternehmen mit Sitz in Klagenfurt betreibt zahntechnische Labors. Laut Kreditschutzverband von 1870 hat die MTC Dental Technik GmbH Verbindlichkeiten von rund 90.000 Euro. Dem stehen Aktiva von 32.000 Euro gegenüber. Laut Insolvenzedikt ist das Unternehmen bereits geschlossen und soll es auch bleiben.