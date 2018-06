Am 21. Juli geht in Klagenfurt wieder das "to-feel-free-concert" über die Bühne. Bei der Veranstaltung werden die Themen Burnout, Depression und Angstzustände thematisiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz (rechts) mit Veranstalter Gerhard Huber und der Leiterin des Klagenfurter Gesundheitsamtes, Birgit Trattler, bei der Präsentation ©

Zum vierten Mal findet am 21. Juli auf dem Neuen Platz in Klagenfurt das "to-feel-free-concert" statt. Mit der Benefiz-, Informations- und Musikveranstaltung soll auf das Thema Burnout aufmerksam gemacht werden. "Wir wollen uns für die Menschen, die an Burnout, Depression oder Angstzuständen leiden, stark machen", sagte Gerhard Huber, Initiator und Organsiator, bei der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Huber litt selbst an Burnout und möchte anderen Betroffenen sowie deren Angehörigen und Freunden helfen. Auch der Leiterin des Klagenfurter Gesundheitsamtes, Birgit Trattler, ist es wichtig, so breit wie möglich über das Thema zu informieren: "Für uns ist Prävention ein wesentlicher Bereich. Früherkennung, die die Heilungs-Chancen erhöht, ist bei körperlichen Erkrankungen sehr etabliert, bei psychischen Erkrankungen muss die Wichtigkeit der Früherkennung noch stärker näher gebracht werden", sagte Trattler. Das Gesundheitsreferat der Stadt unterstützt die Veranstaltung.