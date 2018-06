Sport Tiedje sperrt am 30. Juni in der Görzer Allee eine Filiale auf. Auf 430 Quadratmetern werden Produkte zu den Themen Fitness, Gesundheit und Wellness angeboten.

Die Geräte können vor dem Kauf ausführlich getestet werden © (c) Sport-Tiedje

Im Kauf-Park in der Görzer Allee in Klagenfurt wird am 30. Juni eine Neueröffnung gefeiert. Sport Tiedje - das deutsche Unternehmen bezeichnet sich selbst als größten Fachmarkt für Fitnessgeräte in Europa - eröffnet eine neue Filiale. Auf einer Ausstellungsfläche von 430 Quadratmetern werden den Kunden Artikeln zu den Themen Fitness, Gesundheit und Wellness geboten. Das Sortiment reicht von Crosstrainern über Rudergeräte bis hin zu Kleingeräten wie Faszienrollen und Pulsuhren. "Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden immer unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Ziele und körperlichen Möglichkeiten zu beraten", sagt Geschäftsführer Sebastian Campmann. Das Angebot runden individuelle Leistungschecks, Unterstützung beim Aufbau der Geräte sowie die Erstellung eines persönlichen Trainingsplans ab.