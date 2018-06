Facebook

"Menschenleben schützen" lautete die Forderung der Teilnehmer der Kundgebung © Privat

Anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni wurde in Klagenfurt gegen die Abschiebepolitik der Bundesregierung protestiert. Über 100 Menschen versammelten sich auf dem Alten Platz und spannten als Symbol für ihre Forderung, Menschenleben zu schützen, ihren Regenschirm auf. Organisiert wurde die Kundgebung von der KPÖ Kärnten/Koroška, der Solidarischen Linken in Kärnten (SLK), der Jungen Linken, von Fair in Klagenfurt und vom Verein Vobis.