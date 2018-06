Facebook

Das Open-Air-Kino im Burghof © KK

18 Jahre alt und bereits ein absoluter Klassiker. Seit dem Jahr 2000 lädt das Volkskino Klagenfurt im Sommer zum Open-Air-Kino im Burghof. Vom 20. Juli bis 28. August ist es in diesem Jahr wieder soweit. Täglich werden dann ausgewählte Filme über die 140 Quadratmeter große Leinwand flimmern. Auch wenn es regnet, finden die Vorstellungen statt - unter den Arkaden im Burghof gibt es Sitzmöglichkeiten.

Was das Programm betrifft, geht man auf Nummer Sicher und zeigt einige absolute Klassiker der Filmgeschichte: So etwa die Kultfilme Dirty Dancing (29. Juli) aus dem Jahr 1987, The Big Lebowski (22. August) oder den Fellini-Film La strada (14. August) aus dem Jahr 1954. Am 23. August steht der Stummfilm Die Stadt ohne Juden (mit Live-Musikbegleitung) aus dem Jahr 1924 auf dem Programm.

Natürlich setzt man daneben auch auf aktuelle Filme, wie den diesjährigen Oscars-Gewinner 3 Billboards Outside Ebbing/Missouri (1. August) oder heimische Publikumsrenner wie Harri Pinter Drecksau (27. August) und Die Wunderübung (4. August). Das gesamte Programm finden Sie hier.