22 schwer kranke Katzen wurden vor dem Tierheim Tiko in Klagenfurt abgegeben. Drei der Katzen-Findelbabys sind in der Nacht auf Mittwoch verstorben. Sie waren zu schwach.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fünf Transportboxen mit den Katzenbabys wurden am Seiteneingang abgestellt © TiKo Klagenfurt

Traurige Nachrichten gibt es aus dem Tierheim Tiko in Klagenfurt: Nachdem am Sonntag 22 schwer kranke Katzenbabys abgegeben wurden, sind nun drei davon tot. "Zwei Kätzchen mussten wir einschläfern lassen, eines ist auf natürlichen Weg in der Nacht verstorben", sagt Pressesprecherin Sonja Widerström.