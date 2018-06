Das „Bruderduell“ Österreich gegen Deutschland lassen die City Arkaden Klagenfurt am 22. und 23. Juni neu aufleben. Geschicklichkeitsspiele rund um den Fußball warten auf Jung und Alt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© City Arkaden/Getty Images/iStockphoto (maximkabb)

Am Freitag, dem 22. und Samstag, dem 23. Juni 2018 verwandeln sich die City Arkaden Klagenfurt in eine Wettkampfarena. Auf dem Programm: Österreich gegen Deutschland. Anlass: „40 Jahre Cordoba (3:2 für Österreich), das einzige Bewerbsspiel (EM, WM oder Qualifikation) der

letzten 87 Jahre, in dem das österreichische Fußballnationalteam die deutsche Mannschaft besiegen konnte.

Auf den Spuren von Krankl, Prohaska, Rummenigge & Co. können sich Teams aus österreichischen und deutschen Center-Besuchern an spannenden Fußball-Stationen messen, darunter Torschusswand, Riesen-Wuzzler, Dribbel-Parcours, Tipp-Kick, Fußball-Quiz und vieles mehr.

Alle Besucher der City Arkaden Klagenfurt sind auch eingeladen, sich einzeln an den Stationen zu versuchen. Um die Hauptpreise, u.a.

Einkaufsgutscheine der City Arkaden, spielen vier österreichische gegen vier deutsche Teams, die alle Stationen durchlaufen müssen.