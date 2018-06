Facebook

Christian Scheider sang schon im Wahlkampf 2009 © APA

Schon während seiner Zeit als Stadtrat und später als Klagenfurter Bürgermeister (2009 bis 2015) griff Christian Scheider (FPÖ) immer wieder gern zum Mikrofon und versuchte sich als Sänger. Das ging so weit, dass Scheider auch eine CD aufnahm und bei zahlreichen Wahlkampfauftritten "Oh, du mein Klagenfurt" von der Bühne schmetterte. Über die gesanglichen Qualitäten des nunmehrigen Vizebürgermeisters lässt sich streiten. Am Wochenende hat sich Scheider aber wieder einmal ein Mikro geschnappt - beim "La Carinthia"-Straßenfest in Klagenfurt. Aber sehen/hören Sie selbst. . .