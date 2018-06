Facebook

Emma Bracher ist 100 Jahre alt und das blühende Leben © elisabeth peutz

Obelix ist ja bekanntlich als Baby in einen Topf mit Zaubertrank gefallen. Emma Bracher, die in Klagenfurt lebt, dürfte in einen Jungbrunnen eingetaucht sein. Sie sieht aus wie das blühende Leben, ist unternehmungslustig wie eh und je. Und sie hat jüngst ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ein guter Grund, die Dame um ein Interview zu bitten:

