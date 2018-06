Klagenfurt Weltrekordversuch zu einem sehr intimen Thema

Am Mittwoch (20. Juni) wollen Studentinnen um 16.30 Uhr auf dem Alten Platz - bei der Pestsäule - einen Weltrekord aufstellen. Alle Passanten sind eingeladen, mitzuhelfen.

Auf dem Alten Platz, bei der Pestsäule, soll der Weltrekord aufgestellt werden © KLZ/Weichselbraun

Studentinnen des Bereichs "Nachhaltigkeits- und Umweltkommunikation" der Universität Klagenfurt starten am Mittwochnachmittag in Klagenfurt einen Weltrekordversuch. "Die Damen widmen sich dem Thema nachhaltige Frauenhygiene und werden den Lebensumsatz einer Frau an entsprechenden Hygieneartikeln - gemeint sind Binden und Tampons - stapeln", sagt Franziska Weder vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Uni. Der Lebensbedarf sei mit rund 16.500 Stück oder 260 Schachteln gedeckt.