Zur Mittagszeit musste die Berufsfeuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Klagenfurter Innenstadt ausrücken. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Verbrannte Speisen: Feuerwehren rückten aus © KLZ/Koscher

Das Warnsignal der Feuerwehr war Montag gegen 11.15 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt nicht zu überhören. Die Berufsfeuerwehr sowie die Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Sandhof rückten zu einem Wohnungsbrand in die Bäckergasse aus.