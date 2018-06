Seit Wochen wird die Nordsee-Filiale in Klagenfurt bei laufendem Betrieb umgebaut. Im Juli ist die Neueröffnung geplant.

Derzeit wird die Nordsee noch umgebaut © Markus Traussnig

Seit Wochen wird die Nordsee-Filiale in Klagenfurt umgebaut. Es handelt sich um einen traditionsreichen Standort des Unternehmens, das 1896 in Bremen als Deutsch Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee gegründet wurde. Immerhin gibt es die Filiale in der Klagenfurter Fußgängerzone schon seit über 40 Jahren. Nur der Villacher Standort ist mit fast 80 Jahren noch älter und damit die älteste Nordsee-Filiale Kärntens.