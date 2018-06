Gegen 5 Uhr in der Früh kam es auf der L97 in Schiefling zu einem Autounfall. Ein 53-Jähriger wollte eine Zeitung im Fußraum des Beifahrersitzes aufheben und kam dabei von der Straße ab. Der Mann wurde schwer verletzt.

Der Mann musste mit dem Christophorus 11 ins UKH geflogen werden © Privat/C11

Am Sonntag gegen 5 Uhr war ein 53-jähriger Klagenfurter mit der Zustellung von Zeitungen auf der Keutschacher Landesstraße (L97) auf Höhe Schiefling beschäftigt. Auf Höhe des Panoramaweges in Schiefling griff er in den Fußraum des Beifahrersitzes und wollte eine zuzustellende Zeitung aufheben.