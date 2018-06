In Krumpendorf gibt es seit kurzer Zeit einen Imbissstand für Würstelfans.

© KLZ/Stephan Schild

Direkt an der Hauptstraße im Osten Krumpendorfs ist Katharina Arnold mit ihrem Würstelstand in die Saison gestartet. „Der Platz war so groß und leer. Ich dachte mir, der gehört belebt“, sagt die junge Betreiberin. Ihr Freund Mario Kriegl hat den Vespaverleih „Vespa Laufhaus“ aufgebaut, zu dem der Parkplatz gehört, auf dem jetzt die Würstelbude „Pit Stop“ steht.

