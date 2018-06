Facebook

Thomas und Katharina Goritschnigg, Konstanze, Theresa, Valentina und Thomas, dahinter August und Sieglinde Goritschnigg mit Alexandra und Michael Goritschnigg © Krainz

Es war ein Inserat, das im letzten Jahrhundert ein großes Glück begründete. Fleischereibesitzerin Theresia Sintschnig aus Velden gab es 1893 auf, um einen Fleischer für ihren Betrieb zu finden. Und fand dabei auch einen Ehemann. August Goritschnigg aus Reauz bei Keutschach und Theresia heirateten 1903, bauten sieben Jahre später ein kleines Hotel Garni und in den 1950er Jahren einen Wurstsalon am Standort des heutigen „Goritschniggs“, das für seine exzellenten Steaks und vielfältigen Antipasti weit über den Wörthersee hinaus bekannt ist. Beliefert wird das von Michael Goritschnigg (50) geführte Steakhaus von Thomas Goritschnigg (52), dem einzigen Fleischermeister in vierter Generation am See. Die Fleischerei wurde mit dem AMA-Handwerkssiegel ausgezeichnet.

