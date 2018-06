Facebook

Die Rabattschlacht geht auch in Klagenfurt in die heiße Phase © Elisabeth Peutz

Am 21. Juni um 12.07 Uhr ist es so weit. Genau um diese Zeit beginnt heuer nach mitteleuropäischer Zeit der astronomische Sommer. Dann geht es offiziell heiß her. Aber in Zeiten, da uns die - von uns gequälte - Natur schon vorzeitig einheizt, legt auch der Handel ein Scheit nach: Die Rabattschlacht, genannt "Sommerschlussverkauf", geht jetzt schon in die heiße Phase.

