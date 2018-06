Facebook

Mit unter den vielen Zuhörern: Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz . . . und das Wörthersee Mandl © Facebook

500 Musikschüler gaben in Klagenfurt am Samstagvormittag ein Open-Air-Konzert der Sonderklasse. An zahlreichen historischen Plätzen haben sie - anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums der Landeshauptstadt aufgespielt und damit viel Applaus geerntet.