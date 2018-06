In Wien werden seit Kurzem Radfahrer geblitzt. In Graz sind derzeit "lebende" Radarkästen im Einsatz. Wie man jetzt in Klagenfurt gegen zu schnell fahrende Radfahrer vorgeht.

Auf dem Alten Platz kommt es wegen zu schnell fahrender Radfahrer immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen © Markus Traussnig

Zu schnell fahrende Radfahrer sorgen in Klagenfurts Fußgängerzonen immer wieder für gefährliche Zwischenfällen. Die Verkehrspolizei wird diese Gruppe bei der heurigen „Aktion scharf“ deshalb verstärkt ins Visier nehmen.

Soweit wie in Wien, wo man seit kurzem Radfahrer sogar mit Laserpistolen blitzt, will man in Klagenfurt nicht gehen. Mit Geldstrafen müssen rasende Radfahrer aber rechnen. Zur Abschreckung: In Wien musste ein Radler 30 Euro Strafe bezahlen, weil er statt 10 km/h mit 19 km/h unterwegs war. „Wir werden uns vor allem den Alten Platz anschauen“, sagt Johann Zwetti von der Verkehrspolizei Klagenfurt. Dort dürfe man nur Schritttempo fahren. Peter Felber vom Kuratorium für Verkehrssicherheit macht auch auf eine Vorschrift aufmerksam, die vermutlich viele nicht kennen: Radfahrer dürfen sich ungeregelten Radfahrerüberfahrten (markierte Schutzwege für Radler im Kreuzungsbereich) trotz Vorranges nur mit höchstens 10 km/h nähern. Dies entspricht ungefähr dem doppelten Schritttempo. Das Geschwindigkeitslimit gilt bereits rund zehn Meter vor der Kreuzung.

