Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Autonom fahrender Bus am Wörthersee © Kulmer

Als „autonomes Fahren“ wird die Fortbewegung eines KFZ ohne Lenker bezeichnet. Über Kameras und Sensoren werden allfällige Hindernisse entdeckt und Ziele selbstständig angesteuert. Bereits 2017 wurde im Rahmen des vom Land Kärnten mit jährlich 213.000 Euro finanzierten Projektes SURAAA ein autonomer Bus der französischen Marke Navya in Pörtschach präsentiert. Ab Montag ist dieser auch im Regelbetrieb auf einer 1,5 Kilometer langen Strecke in Pörtschach im Einsatz – eine Österreichpremiere, sagen die Organisatoren. Bis Ende Oktober können Passagiere an mehreren Haltestellen zusteigen. Ohne Personal dürfen autonome Fahrzeuge aber nicht losrollen – daher wurden sechs „Operateure“ ausgebildet und lizenziert. Der Bus fährt maximal 20 km/h und befördert, trotz höherer Kapazität, maximal acht Personen, die Fahrt ist unentgeltlich.

Die Zukunft der Automobilität: Autonomes Fahren +

"DJ Ötzi" bekommt einen Stern am Klopeinersee +

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Uwe Sommersguter Redakteur Ressort Wirtschaft Kärnten, Mitglied der Chefredaktion Mehr von Uwe Sommersguter

Hinter dem Shuttle steckt mehr als nur eine Attraktion für Einheimische und Touristen: Die FH Kärnten mit Rektorverknüpft damit ein Forschungsprojekt, das bis Anfang 2020 läuft. Ihm gehe es um darum, die Akzeptanz zu erkunden, neue Geschäftsmodelle sowie Anwendungsfälle eines „Smart Shuttles“ für die Zukunft zu entwickeln.Mobilitätslandesratbetont, dass rechtlich innerhalb von nur sechs Monaten alle Voraussetzungen für den Regelbetrieb geschaffen wurden. Projektkoordinatorhofft, dass im Herbst die Bundesstraße, die jetzt „nur“ überquert wird, Teil der Route wird.