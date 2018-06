In der Tarragona Allee in Welzenegg muss eine Robinie gefällt werden. Ein Blitzschlag hat das Naturdenkmal schwer beschädigt.

Gefahr in Verzug

Da Gefahr in Verzug ist, muss der Baum gefällt werden Sujetfoto) © (c) fotomaton - Fotolia

Aufgrund eines Blitzschlages muss in der Tarragona Allee in Welzenegg umgehend eine Robinie entfernt werden. Gefahr ist in Verzug. Da es sich beim Baum um ein Naturdenkmal handelt, wurde die Maßnahme mit der

Naturschutzbehörde abgeklärt.

In der Mageregger Allee müssen ebenfalls vier Bäume gefällt werden. Die Eschen weisen bereits einen massiven Vitalitätsverlust auf, der auf das Eschentriebsterben zurückzuführen ist. Diese Bäume werden in der kommenden Woche entfernt.