Das Yoga-Festival "Namaste am See" als „Speerspitze“ für eine neue Zielgruppe: wie der Wörthersee versucht, vom weltweiten Yoga-Boom zu profitieren.

Auch auf dem Pyramidenkogel-Turm wird Yoga praktiziert © Wörthersee Tourismus/KK

Claudia und Beate reisen aus Wien an. Die beiden Mittdreißigerinnen kommen wegen „internationaler Lehrer“, „Community und Spirit“ sowie der „fantastischen Location“ an den Wörthersee. Ihre Anreise ist vergleichsweise kurz – andere nehmen den Weg aus Japan, Australien oder den USA auf sich, um dieses Wochenende beim Yogafestival „Namaste am See“ in Pörtschach dabei zu sein.

