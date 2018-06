Seit zehn Jahren jagen „Spidercams“ in luftiger Höhe über Ronaldo & Co. hinweg. Erzeugt werden die Hochleistungskameras in Kärnten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch im Klagenfurter Stadion war die Spidercam bereits mehrmals im Einsatz © Spidercam/kk

Es sind die wohl spektakulärsten Fernsehbilder der Fußball-WM in Russland. Sie liefern die ganze Emotion, die ganze Dynamik dieser Großveranstaltung weltweit in die Wohnzimmer. Auf Seilen befestigt, fliegt in jedem der zwölf Stadien eine „Spidercam“ mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h über das Spielfeld, manchmal nur knapp über die Köpfe von Ronaldo, Messi, Kroos & Co. hinweg.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.