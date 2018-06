Facebook

Das ist der Hafnersee in Kärnten © KK/Keutschach

56 Schüler der dritten Klassen der Neuen Mittelschule Matrei in Osttirol sollten am Freitag mit sechs Lehrpersonen nach der Sportwoche am Hafnersee in Kärnten die Heimreise antreten. Allerdings ist Donnerstagabend bei der Mehrzahl der Teilnehmer Erbrechen in Verbindung mit Magenkrämpfen aufgetreten.

Manfred Bayer, Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land, teilt mit, dass sich der Gesundheitszustand der betroffenen Schüler und Lehrer bereits teilweise gebessert habe: „Verantwortlich für diese Magen-Darm-Erkrankung dürfte ein Virus, aber keine Salmonellenvergiftung sein!“

Es wurden bereits Blut- und Stuhlproben gezogen. Die ersten Laborergebnisse der Blutuntersuchungen sowie die klinische Symptomatik erhärten den Verdacht einer Virusinfektion. Somit ist vordergründig eine bakterielle Infektionsursache wie bei einer Salmonellose unwahrscheinlich. Nächste Woche liegen alle Laborergebnisse vor. Außerdem führt die Lebensmittelinspektion Untersuchungen durch, um eine Lebensmittelvergiftung zu evaluieren.

Einige der Tiroler Patienten wurden im Klinikum Klagenfurt behandelt. Die Schulleitung in Matrei in Osttirol ist informiert. Das gilt auch für die Eltern, die teilweise ihre Kinder bereits selbst in Kärnten abgeholt haben. Für die Beaufsichtigung sowohl der heimfahrenden Kinder als auch derer, die noch vor Ort sind, wurde seitens der Schulbehörde Vorsorge getroffen.