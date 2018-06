Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Theater Wolkenflug

Nach den beiden Produktionen "Die Perser" im Amphitheater Virunum und "Antigone" im Archäologischen Park Magdalensberg wechselt das Theater Wolkenflug nun an einen neuen Spielort im Herzen der Klagenfurter Altstadt - in den Burghof. Unter dem Titel "Theater im Burghof" wird heuer im Juni und im Juli König Ödipus von Sophokles aufgeführt. Das große Drama über Schuld, Verblendung und der Unausweichlichkeit des Schicksals wird von König Ödipus erzählt, der entdeckt, dass er seine Eltern umgebracht hat und sich deshalb selbst blendet.

Klagenfurt. Burghof. 20./23./27./29. Juni. 2./4./6. Juli. Beginn je 21 Uhr. Karten/Infos unter: Tel. 0681-819 263 17, www.wolkenflug.at

Im Mittelpunkt des 4. Sommervortrages des Kärntner Botanikzentrums steht ein wichtiger Bestandteil des Kärntner Reindlings: der Zimt. Bekannt ist er vor allem für den feinen Duft seiner getrockneten, fermentierten Rinde. Ceylon-Zimtrinde gilt in Europa als klassisches Gewürz von Backwaren, Breien oder Glühwein, in Asien vor allem als einer der wichtigsten Geschmacksträger pikanter Gerichte. Der Referent Felix Schlatti (Kärntner Botanikzentrum) erklärt die Biologie der Zimtbäume, zeigt Beispiele unterschiedlicher Zimtrinden und erzählt von der Vielfalt ihrer Nutzungsmöglichkeiten.

Vortrag Klagenfurt. Botanischer Garten. Mittwoch, 20. Juni, 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter im freien statt. www.landesmuseum.ktn.gv.at

"Ein Käfig voller Narren" durfte zugunsten des Musicals über zwanzig Jahre nicht gespielt werden. Theater Sommer Klagenfurt bringt Jean Poirets Sprechtheaterstück auf eine Kärntner Bühne. Die Kultkomödie rund um die Betreiber eines angesagten Nachtklubs, ein erzkonservatives Politikerpärchen, deren verliebte Kinder und einer baldigen Hochzeit besticht durch irrwitzige, rasante Dialoge, dem Spiel mit Klischees und politischer Unkorrektheit.

Theater Foto © Theater Sommer Klagenfurt Klagenfurt. Stadthaus (Innenhof). Vorpremiere am Donnerstag, 21. Juni. Premiere am Freitag, 22. Juni. Weitere Termine (bis 21. Juli) und Karten unter: Tel. 0650-660 96 66, www.theatersommerklagenfurt.at

Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Ferlach lädt am Wochenende zum 5. Ferlacher Kunsthandwerksmarkt ein. Bei der Eröffnung am Freitag wird unter anderem ein Kunstprojekt entüllt. Musikalisch umrahmt wird der Abend vom Kinderchor der VS1 Ferlach. Das Programm am Samstag beginnt ab 9 Uhr mit dem Kunsthandwerksmarkt und einem bunten Programm für Kinder (Ponyreiten, Streichelzoo, Trommel-Workshops). Das Angebot reicht von Kräuterprodukten, Keramik, Holzschmuck und Ton bis hin zu Patchwork, Häkelschmuck und Drechslerarbeiten. Ab 19 Uhr unterhalten die "Western Cowboys" und die "Karawanken-Ladies". Am Sonntag klingt der Markt gegen 17 Uhr aus, außerdem gibt es im Schlosscafe ab 12 Uhr Grillspezialitäten.

Kunsthandwerksmarkt Ferlach. Rondeau vom Schloss und Gaston-Glock-Park. Freitag, 22. Juni, 19 Uhr Eröffnung. Samstag, 23. Juni, 9-17 Uhr Kunsthandwerksmarkt; 9-16 Uhr Kinderprogramm; ab 10 Uhr Bio Burger Food Truck; 19-23 Uhr Musik. Sonntag, 24. Juni, 9-17 Uhr Kunsthandwerksmarkt; ab 12 Uhr Grillspezialitäten im Schloss.

Das 15 Jahre-Bandjubiläum feiern CHL+BAND im Club ((stereo)) mit Klassikern aus dem eigenen Repertoire und Freunden: Dieter Themel, Bališ, Thomas Goschat, Tobaco Road Blues Band, Die Unvollendeten. Außerdem sind als Vertärkung die Musiker Verena Wagner (Gesang), Werner Groisz (Percussions, Drums) und Gerhard „Mauze“ Marin (Piano Keyboards) mit dabei. Der Reinerlös geht an die Aktion Licht ins Dunkel, gewidmet der Kinder-Krebshilfe Kärnten.

Konzert Klagenfurt. Club ((stereo)). Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr. Kartenvorverkauf: Buchhandlung Heyn, oder bei verbindlicherReservierung unter chl@kultur-arbeiter.at

Nach der erfolgreichen Sommerarena im Vorjahr veranstaltet der Slowenische Kulturverein "SPD Šentjanž" heuer wieder die Open Air-Arena18, die zum Schnittpunkt zweier Kulturen und Sprachen wird. Mit dabei sind heuer zwei Urgesteine der österreichischen und slowenischen Musikszene: Willi Resetarits (auch bekannt unter dem Namen Kurt Ostbahn) mit dem Stubnblues und Vlado Kreslin mit den Mali Bogovi mit Tonč Feinig.

Konzert Foto © Lukas Beck St. Johann im Rosental. k&k. Samstag, 23. Juni, 20 Uhr. Karten: ntry.at/arena, in Klagenfurt: Cafe Bar Pavlus und in der Buchhandlung Haček.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.