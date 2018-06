Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Freitag in den frühen Morgenstunden schlugen zwei Täter einen 43-Jährigen in Klagenfurt nieder und stahlen ihm Handy und Brieftasche. Eine Zeugin vertrieb die Männer.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Weichselbraun

Freitag gegen 1.20 Uhr wurde auf einem Gehsteig in der Heinzgasse in Klagenfurt ein 43-jähriger Fußgänger von zwei bisher unbekannten Tätern zu Boden geschlagen und mit mehreren Faustschlägen attackiert. In weiterer Folge wurden dem Opfer das Mobiltelefon und die Brieftasche gestohlen.