Muslime in Kärnten empört über Schließung von falscher Moschee

Etwa 100 Muslime treffen sich in der Moschee regelmäßig zum Gebet © APA (Sujetbild)

Die Ankündigung der Bundesregierung, in Österreich Moscheen zu schließen, die sich nicht an Gesetze halten, sorgt jetzt für Empörung unter Muslimen in Kärnten. Allerdings aus einem überraschenden Grund: Es soll nämlich die falsche Moschee, sie ist in Klagenfurt, geschlossen werden.

