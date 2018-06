Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagvormittag in der Unterflurtrasse Lendorf auf der A 2 in Kärnten. Ein Lkw-Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt.

Einsatz in der Unterflurtrasse Lendorf © FF St. Georgen am Sandhof/Facebook

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 8.45 Uhr auf der Südautobahn (A 2) im Raum Klagenfurt. In der Unterflurtrasse Lendorf in Fahrtrichtung Italien war es zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Der Kraftfahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mittlerweile konnte der Mann von den Einsatzkräften der Feuerwehren geborgen und der Rettung übergeben werden. Laut Rotem Kreuz wurde der Mann mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz Foto © FF St. Georgen am Sandhof/Facebook

Kilometerlanger Stau

Die A 2 war in diesem Bereich während der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Fahrzeuge wurden über das Klagenfurter Stadtgebiet umgeleitet. Es staute sich allerdings kilometerweit zurück.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren bargen den eingeklemmten Fahrer Foto © FF St. Georgen am Sandhof/Facebook

Mittlerweile ist die Sperre aber wieder aufgehoben. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen am Sandhof, St. Martin, Haidach und Hauptwache sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.