Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach dem Ironman wird jetzt auch im September der See glühen © Gepa

Wind, Wellen, 14 Grad kaltes Wasser, geschwollene Gelenke. Drei Monate lang war der Klagenfurter Erik Demczuk im Vorjahr in der Wolga unterwegs, bis zu zehn Stunden täglich. Schwimmend bezwang er den mit 3530 Kilometern längsten Fluss Europas. Vor drei Jahren durchschwamm der gebürtige Pole, der seit zehn Jahren in Kärnten lebt, Klopeiner See, Wörthersee, Ossiacher See und Faaker See. Hintereinander, an einem Tag wohlgemerkt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.