Am Sonntag wird im Lendkanal wieder geschwommen © Helmuth Weichselbraun

Der Lendkanal als perfekter Teststrecke und Generalprobe für den Ironman am 1. Juli. Genau 3,8 Kilometer beträgt nämlich die Schwimmdistanz vom Lendhafen bis zum Lorettospitz. Beim Lendkanal Crossing am kommenden Sonntag (17. Juni) wird in diese Richtung geschwommen, im Vorjahr ging es noch vom See in Richtung Stadt. „Im Vorjahr hatten wir Pech mit dem Wetter. Am See könnten wir mit der Siegerehrung wohl ins Schloss ausweichen“, sagt Veranstalter Mario Kapler (Verein 3athlon Kärnten). Insgesamt wird das Lendkanal Crossing zum vierten Mal im Rahmen der Klagenfurter Sporttage durchgeführt.

