"Conquer the Lake" fand erstmals statt und löst schon einen Streit um Fördergelder aus. Organisatoren und Tourismusverband ziehen aber eine positive Bilanz. Von bis zu 2000 Besuchern ist die Rede.

Samstag Mittag neben dem Strandbad Klagenfurt © Markus Traussnig

Vorsaison beleben, eine junge Zielgruppe nach Klagenfurt bringen, einen Auftakt zur Sommersaison schaffen. Die Erwartungen im Vorfeld des „Conquer the Lake“-Festivals, das vergangenes Wochenende erstmals stattfand, waren hochgesteckt. 30.000 Euro investierte der Tourismusverband in Marketingaktivitäten für das Festival, das von der Tiroler Agentur „Luna“ nach Vorbild des dortigen „Conquer the Alps“ organisiert wurde.

