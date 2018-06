Facebook

Die Kombination aus Sport und Party soll auch heuer wieder den See zum Brodeln bringen © www.studiohorst.at/KK

Der fünfte Geburtstag der jungen Trendveranstaltung "Wake The Lake" bringt heuer jede Menge Neuheiten und erweiterte Programmpunkte: Teilnehmer können vom 22. bis 24. Juni 2018 wieder (Wasser)-Sportarten testen, bei Freestyle und Fitnessworkshops teilnehmen und den Profis bei spektakulären Shows zuschauen. Neu ist, dass zusätzlich zum Sportprogramm, dieses Jahr ausgelassene Partys das Abendprogramm abrunden und der Krumpendorfer Bio-Wochenmarkt am Freitag, 22. Juni 2018, ganz im Zeichen eines Surfers-Trade Village stehen wird – Street Food, coole Drinks und jede Menge junge Aussteller und Start-Ups inklusive!

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Besucher ermutigt neue Sportarten zu testen, sich durch Tipps und Tricks von unterschiedlichen Fitness- bzw. Yogalehrern weiterzuentwickeln und sich dadurch von der Vielseitigkeit der sportlichen Möglichkeiten am Wörthersees begeistern zu lassen. Das Programm bietet trendige Sportarten wie beispielsweise Wakesurfen, Stand Up Paddeln, Kajak paddeln, Slacklinen, Overlake Bouldern, zahlreiche Freestyle–Workshops zum Erlernen von Tricks and Moves, Yoga und vieles mehr. Wer neben der Programmaction eine Verschnaufpause braucht, ist im Trade Village, in der Chill-Out Area oder beim Street Food Corner genau richtig, um sich zu entspannen und Energie zu tanken. „Heuer legen wir besonderen Wert auf die Themenschwerpunkte Sports & Activity, Trade & Food, sowie Music & Party“, so Betina Nemec vom Organisationsteam. „Damit soll der sommerliche Beachflair auf eine neue Ebene gehoben werden und vermehrt Eventtouristen an den See hohlen. Das Programm ist so vielseitig und einmalig, dass bestimmt für jeden etwas dabei ist.“

Sportliches Highlight der heurigen Auflage ist die Austragung der Österreichischen Meisterschaft in Stand-Up-Paddling. Sportler aus unterschiedlichsten Nationen, sowie die besten einheimischen Athleten der Austrian SUP Federation kämpfen hierbei um den nationalen Meistertitel. In insgesamt vier Rennen werden die Besten der Besten gesucht: bei der Langstreckendisziplin müssen 10 Kilometer zurück gelegt werden, beim technischen Bewerb, sowie Sprintrennen werden äußerst actionreiche Moves erwartet und für den Nachwuchs wird ein Kids-Race abgehalten. Pro Contest wird es auch eine Amateur-Klasse geben, so können auch Hobby-SportlerInnen ihr Können erproben.

Erstmalig kommen heuer nicht nur alle Sport- sondern auch alle Partybegeisterten auf ihre Rechnung. Am Freitag, 22. Juni 2018 findet die Riders Welcome Party in der Haftenstadt Urban Area statt. Besonders hierbei ist, dass TeilnehmerInnen die Möglichkeit haben gemeinsam zur Welcome Party zu paddeln: Abfahrtsort ist das Strandbad Maiernigg um 19:00 Uhr. Alle Finisher bekommen ein Getränk an der Bar! Aber auch alle „Nicht-Paddler“ sind herzlich willkommen und können sich auf eine ausgelassene Party freuen.

Antenne DJ Dirty Dan wird am 23. Juni 2018 alle Besucher in der Tenne Krumpendorf mit heißen Beats bis in die frühen Morgenstunden begleiten und die Partylocation mit coolen Sommer- und Surfvibes füllen. Die Tenne Krumpendorf wird so erstmalig zur After-Surf-Partylocation. Für alle "Wake The Lake"-Teilnehmer ist der Eintritt zur An-Tenne After-Surfparty frei.