Eis nach alten Mailänder Rezepten bieten Andrea Fasan und Alessandra Verdina in der „Goldenen Gans“ an © Stephan Schild

Als „Tante-Emma-Laden“ geht der neue italienische Eissalon in der „Goldenen Gans“ in Klagenfurt nicht durch. Diese Übersetzung aus dem Italienischen wäre in jeder Hinsicht falsch. Benannt ist das Lokal dennoch nach einer Tante namens Emma. „Nach meiner Lieblingstante. Sie führte ab den 1960er-Jahren einen kleinen Eissalon in einer der Nebengassen in Mailand“, erklärt Alessandra Verdina, die die „Gelateria Zia Emma“ in der Klagenfurter Altstadt jüngst gemeinsam mit Andrea Fasan eröffnet hat.

