Die Blumeninstallationen in der Stadt stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen von „Klagenfurt 500“. 150.000 Pflanzen wurden jetzt gesetzt.

Letzte Arbeiten vor dem Stadttheater Klagenfurt © helgebauer

"Mah, das wird schön. Ihr seid wirklich ein super Team“, ruft die Stadttheater-Mitarbeiterin enthusiasmiert aus ihrem Bürofenster. Auf dem Vorplatz werden behände kleine Schaufeln und Rechen geschwungen. Die letzten Handgriffe vor der Fertigstellung. Da noch eine Rose verpflanzt, dort eine kaktusähnliche Pflanze hineingesetzt, gegenüber ein Stück Rasen verlegt. Dazwischen steht ein kleiner Lindwurm in Rost-Optik, dahinter ein Modell der Altstadt. Von einem Blumenbeet zu sprechen, wäre eine Untertreibung. „Das ist eine von unseren fünf ‚Klagenfurt 500‘-Installationen in der Stadt“, erklärt Heinz Blechl, der Leiter der Abteilung Stadtgarten. „Die anderen sind am Domplatz, an der Schiffsanlegestelle, im Kreisverkehr beim Südpark und auf der Böschung im Schillerpark.“

