Zum dritten Mal hat es in der Nacht auf Freitag an der Kreuzung Adlergasse/8.-Mai-Straße in Klagenfurt gekracht. Ein Fahrlehrer plädiert dafür, die Ampel auch bei Nacht eingeschaltet zu lassen.

Immer wieder kracht es an der Kreuzung der Adlergasse mit der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt © Wolfgang Jannach

Es war heuer schon der dritte Unfall an der selben Stelle. Wieder einmal hat sich in der Nacht auf Freitag an der Kreuzung der Adlergasse mit der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt ein Unfall ereignet. Wolfgang Jannach, Fahrlehrer der Fahrschule Alpenland, war Augenzeuge der Aufräumungsarbeiten.