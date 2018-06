Diese Woche in den Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt-Land: Theater in Ferlach, Bücher, die durchs Leben begleiten, ein italienisches Wochenende, das Unesco-Welterbefest und Mahlerlieder neu arrangiert.

© Stefan Schweiger

Rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft 2018 macht sich das Theater WalTzwerk mit "Cordoba. Das Rückspiel" auf die Spuren eines legendären Ereignisses, an das sich wohl nur die Älteren unter den fußballaffinen Mitbürgern erinnern. Bei der WM 1978 in Cordoba schlug die österreichische Nationalmannschaft ihre deutschen Gegner. Mit Fußball hat die Satire von Florian Scheuba und Rupert Henning allerdings nur am Rande zu tun. Mehr geht es um die zwiespältigen Beziehungen zwischen Deutschen und Österreichern, um Vorurteile und Missverständnisse, aber auch um Migration, Fremdenskepsis und ihre politische Instrumentalisierung. Durchaus aktuelle, heikle Themen also, die sich da im lockeren Gewand der Parodie einschleichen.

Theater Ferlach. Theater Cingelc in Tratten. Mittwoch, 13. Juni, 20 Uhr. Weitere Termine: 14./15./20./21./22./23./24./27./28./29. Juni. Karten unter: Tel. 0676-574 48 33

Die Hermagoras Buchhandlung in Klagenfurt und das Katholische Bildungshaus Sodalitas Tainach/Tinje laden wieder zur Reihe "Bücher meines Lebens". Prominente Gäste erzählen bei dieser Veranstaltung über Bücher, die sie durchs Leben begleiten und beeindrucken. Diesmal ist Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung im Gespräch mit Ferdinand Hafner.

Literatur Klagenfurt. Hermagoras Buchhandlung, Viktringer Ring 26. Donnerstag, 14. Juni, 18 Uhr. Tel. (0463) 565 15 27

Im Rahmen des Karnburger Kultursommers findet am Freitag und am Samstag ein italienisches Wochenende im Pfarrstadl der Pfalzkirche statt. Am Freitag wird der Film "Rom, offene Stadt (Roma, città aperta)" gezeigt - um 17 Uhr die Originalfassung mit italienischen Untertiteln und um 19 Uhr die deutsche Fassung. Das Programm am Samstag beginnt um 17 Uhr mit der Ausstellungseröffnung des friulanischen Künstlers Tiziano Baldassi. Um 19 Uhr tritt der Gitarrist Michele Pirona mit zwei Formationen auf: den "Guitar sound tracks" und der Musikkabarettgruppe "Guitar Sketch". Durch den Abend führt Adriano Saboto.

Karnburger Kultursommer Maria Saal. Pfarrstadl der Pfalzkirche Karnburg. Freitag, 15. Juni, 17 Uhr Filmvorführung "Rom, offene Stadt" in OV und um 19 Uhr in deutscher Fassung. Samstag, 16. Juni, 17 Uhr Ausstellungseröffnung und um 19 Uhr Konzert.

Wenn sich heuer am 16. Juni im Schlosspark Keutschach wieder alles um Kärntens einziges UNESCO-Weltkulturerbe dreht, werden die Besucher nicht nur Spannendes über die 6000 Jahre alte Dorfruine im Keutschacher See erfahren. Auch die Pfahlbauten im Mondsee werden Thema sein, denn zeitgleich zum Fest in Kärnten findet ein Welterbefest in Oberösterreich statt. Mehrere Live-Schaltungen sollen beide Veranstaltungen für Besucherinnen und Besucher in Oberösterreich und Kärnten zum gemeinsamen Erlebnis machen. Neben dem Liveblick gibt es auch Präsentationen und ein umfangreiches Kinderprogramm. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Ensemble ArchäoMusik Vienna.

Fest Foto © KK/Veranstalter Keutschach. Schlosspark. Samstag, 16. Juni, ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Alenka Piotrowitz (Cello) und Špela Pirnat (Violine) spielen diese Woche unter dem Titel "Lyrische Klänge - Mahlerlieder neu arrangiert" beim Sonntagsmahlern auf.

Konzert Klagenfurt. Gustav Mahler Komponierhäuschen, Maiernigg. Sonntag, 17. Juni, 11 Uhr.

