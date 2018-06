Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Zum Start der Fußball-WM kommende Woche wird es auf dem Neuen Platz in Klagenfurt wieder ein großes Public Viewing geben. Für Radfahrer wird es dann eng. An der Nord- und Südseite des schmalen Streifens zwischen Rathaus und Bühne wurden von der Stadt jetzt Hinweisschilder aufgestellt, dass Radfahrer absitzen und ihr Rad beim Haupteingang des Rathauses vorbei schieben sollen. „Das wird leider oft missachtet, was schon zu gefährlichen Situationen beim Rathauseingang geführt hat", sagt Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ). Rathausbesucher treten unvermittelt auf den Neuen Platz, außerdem schwingt die Rathaustür nach außen auf. Das ist nicht nur für Fußgänger, sondern auch für die Radfahrer selbst gefährlich, heißt es.