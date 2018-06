Facebook

An die 80 Gläubige trafen sich regelmäßig in der Klagenfurter Moschee © APA (Sujetfoto)

Die Ankündigung der Bundesregierung am Freitag, dass sieben Moscheen in Österreich geschlossen werden - darunter eine in Klagenfurt - sorgt in Kärnten für Aufsehen. Auskünfte, um welche Moschee es sich handelt, gibt es von den Kärntner Sicherheitsbehörden nicht. Es gibt ein Auskunftsverbot, man verweist auf das Bundeskanzleramt, das Innen- und Kulturministerium. Doch auch dort ist man sehr zurückhaltend.

