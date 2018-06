Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Mehr als 80 Autoeinbrüche, Diebstähle aus Pkw und Einbrüche in Geschäftslokale konnte die Polizei klären. Zwei Männer wurden festgenommen, der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Erfolg für Polizei: 80 Autoeinbrüche geklärt © KLZ/Weichselbraun

In der Nacht auf Montag wurden gegen 1.40 Uhr zwei vorerst unbekannte Täter beobachtet, wie sie in Klagenfurt in einen Kombi einbrachen und mit zwei Scootern flüchteten. Sie hatten jeweils einen Rucksack bei sich.