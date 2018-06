Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Attacken mit Giftköder häufen sich leider (Symbolfoto) © KK/Vier Pfoten/Anca Tomescu

Passiert ist das Ganze schon am Fronleichnamstag: Wie die Polizei bekanntgab, sollen unbekannte Täter am 31. Mai Giftköder auf das Grundstück einer 34-jährigen Frau in der Gemeinde Maria Saal im Bezirk Klagenfurt-Land geworfen haben.