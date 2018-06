Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Länger sonnig, warm. An der Wetterlage, wie sie sich in den letzten Wochen eingestellt hat, wird sich vorerst nicht viel ändern. Schwacher Tiefdruckeinfluss bestimmt mit warmer Luft unser Wettergeschehen. Die Sonne kommt dabei ziemlich sicher nicht zu kurz. Vielfach wird es erst abends und in der Nacht zum Samstag deutlich anfälliger für Gewitter. "Punktuell können die Gewitter dann durchaus wieder unwetterartig ausfallen und von Platzregen sowie Hagel begleitet sein", warnt der von dieser überaus komplizierten Wetterlage ohne klare Strukturen doch nachdenklich wirkende Meteorologe Werner Troger. Die Tageshöchstwerte liegen örtlich weit über 25 Grad. Beispielsweise im Rosental macht sich tagsüber mitunter ein föhniger Südwind (Jauk-Wind) bemerkbar.