Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnten am Donnerstag in der Wohnung eines 23-jährigen Klagenfurters Waffen und Drogen gefunden werden.

Wohnung durchsucht: Waffen und Drogen gefunden © APA/Sujetfoto

In der Wohnung eines 23-jährigen Klagenfurters konnten im Zuge einer Hausdurchsuchung am Donnerstag ein Kleinkalibergewehr, ein Luftdruckgewehr, ein Schalldämpfer sowie eine Kleinmenge an Cannabiskraut sichergestellt werden.

An der Hausdurchsuchung nahmen Beamte der Polizeiinspektion Annabichl, des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt – Kriminalreferat sowie der Cobra teil. Der 23-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Übertretungen nach dem Waffen- und dem Suchtmittelgesetz angezeigt.