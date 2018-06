Bis Ende Juni Diese Staufallen erwarten Pendler auf der A2

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Das Tempolimit in den Baustellenbereichen – hier vor dem Kollmanntunnel – wird permanent überwacht © KLZ/Hubert Budai

Seit September 2017 geht auf der Südautobahn zwischen Klagenfurt West und dem Packsattel – abgesehen von den Sommerpausen – auf neun Baustellen der Verkehr nur zähflüssig voran. Sämtliche Tunnel und Unterflurtrassen auf diesem 84 Kilometer langen Autobahnabschnitt sind in den Baustellenbereichen mit 80, beziehungsweise 60 Stundenkilometern beschränkt. In Summe 30 Kilometer Geduldsprobe, was vor allem die Pendler nervt.

