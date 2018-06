Facebook

Das Tempolimit in den Baustellenbereichen – hier vor dem Kollmanntunnel – wird permanent überwacht © KLZ/Hubert Budai

Seit September 2017 geht auf der Südautobahn zwischen Klagenfurt West und dem Packsattel – abgesehen von den Sommerpausen – auf neun Baustellen der Verkehr nur zähflüssig voran. Sämtliche Tunnel und Unterflurtrassen auf diesem 84 Kilometer langen Autobahnabschnitt sind in den Baustellenbereichen mit 80, beziehungsweise 60 Stundenkilometern beschränkt. In Summe 30 Kilometer Geduldsprobe, was vor allem die Pendler nervt.

Doch es gibt bereits hier und dort ein Licht am Ende des Tunnels. „So werden noch jetzt, vor der Sommerpause, der Haberberg- und der Kollmanntunnel endgültig für den Verkehr freigegeben“, sagt Christian Muthspiel, Projektleiter der Asfinag Bau Management GmbH. Ebenso werden die Arbeiten an der Nordumfahrung Klagenfurt beendet. Um diese ersten Fertigstellungstermine einzuhalten, stehen bereits die ersten nächtlichen Totalsperren zwischen 20 und 5 Uhr früh in diesen Abschnitten bevor. Das sei für Tests, Prüfungen und behördliche Abnahmen notwendig.

Tageweise Totalsperren im Juni

Los geht es bereits heute um 20 Uhr mit der Totalsperre der Tunnelkette Griffen (Kollmann-, Haberberg- und Donnersbergtunnel). Die nächsten Sperren in diesem Bereich erfolgen am 11. und 12. Juni und von 26. bis 28. Juni. Beim Gräberntunnel wird am 24. und 25. Juni der Verkehr von der Südautobahn abgeleitet. Die Unterflurtrassen Kreuzergegend und Bettlerkreuz bei Tainach werden am 12. und 13., am 17., 18. und 24. Juni gesperrt, die Nordumfahrung Klagenfurt am 8., 19. und 20., 26. und 27. sowie am 29. Juni.

Wir sind in allen Bereichen im Zeitplan. In der Sommerpause gibt es wieder freie Fahrt ohne Beschränkungen. Christian Muthspiel, Projektleiter Asfinag Baumanagement

„Wir sind in allen Bereichen im Zeitplan. In der Sommerpause, die in der Nacht auf den 30. Juni beginnt, wird auf den Richtungsverkehr umgestellt und es gibt wieder, wie gehabt, freie Fahrt ohne Beschränkungen“, sagt Muthspiel.

Die Tunnel müssen alle vom Gesetz her auf die höchsten Sicherheitsstandards durch modernste Ausstattung (Belüftung, Notruf, LED-Beleuchtung, Video, Löschwassersysteme) nachgerüstet werden. Insgesamt 80 Millionen Euro investiert die Asfinag in die Sanierungsmaßnahmen.

Gräbern größte bauliche Herausforderung

Die größte Herausforderung bei diesen Tunnelsanierungen sei der 2,14 Kilometer lange Gräberntunnel. „Wir mussten vier Querschläge im Sprengvortrieb durch gewachsenes Gestein von 40 bis 80 Meter Länge zur zweiten Tunnelröhre machen, was zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für die Arbeiter erforderte “, erläutert Muthspiel.

Während der Bauzeit sind täglich auf jeder der neun Baustellen 20 bis 80 Bauarbeiter im Einsatz, zum Teil rund um die Uhr und an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen. „Auch die heimische Wirtschaft profitiert davon“, sagt Muthspiel. Etwa mit Zimmervermietung und Verpflegung sowie das Baugewerbe.

Baustellen A 2 – Totalsperren und Sommerpause Nachtsperren (jeweils von 20 bis 5 Uhr früh).

Gräbern: 24. und 25. Juni.

Tunnelkette Griffen: Kollmann-, Haberberg- und Donnersbergtunnel – 7., 11. und 12. Juni sowie von 26. bis 28. Juni.

Kreuzergegend, Bettlerkeuz: 12., 13., 17., 18. und 24. Juni.

Nordumfahrung Klagenfurt:

8., 19. und 20. Juni, 26. und 27. Juni sowie 29. Juni.

Sommerpause. Auf allen Baustellen der Südautobahn zwischen Gräberntunnel und Unterflurtrasse Bettlerkreuz von 30. Juni bis 9. September. Es gilt wieder der Richtungsverkehr.

