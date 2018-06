Facebook

Die RTL-Show Big Bounce hat einen richtigen Trampolin-Boom ausgelöst © MG RTL D/Markus Hertrich

Die Kleine Zeitung hat schon vergangene Woche berichtet, jetzt ist alles fix und die Verträge unter Dach und Fach. In der Klagenfurter Ostbucht, in der Nähe der Stocksportanlage, entsteht ab Herbst ein großer Freizeit- und Trampolinpark mit Indoor- und Outdoor-Bereich. Klar ist jetzt auch, wer hinter dem Projekt „Jumpworld.One“. Johann Hafner, Chef der Regionalwärme-Gruppe mit Sitz in Köttmannsdorf. Die Gruppe betreibt mittlerweile 19 Biomasse-Werke im Raum Klagenfurt und Mittelkärnten. Werk Nummer 20 ist derzeit gerade in Feldkirchen in Bau. Jetzt investiert Hafner in ein neues Geschäftsfeld und hat sich dafür den Unternehmensberater und Präsidenten des Kärntner Triathlonverbandes Christian Tammegger mit ins Boot geholt.

